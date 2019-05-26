Kadir Gecesi ne zaman? Bayram ne zaman?

Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman? Bu iki soru ramazan ayının sonrarına doğru ilerlerken İslam alemi tarafından heyecanla araştırılıyor. Yapılan ibadetlerin daha fazla sevap kazandırması nedeniyle tam tarih büyük bir önem arz ediyor. İşte ayrıntılar...

RAMAZAN NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü 4 Haziran Salı, 2. günü 5 Haziran Çarşamba ve 3. günü 6 Haziran Perşembe günü kutlanacak. Kadir Gecesi ise 31 Mayıs günü idrak edilecek.