Bugün ramazan ayının 8. günü... Bu mübarek ayın bitimine 21 gün kaldı. Müminlerin ilk olarak sabırsızlıkla beklediği gün Kadir Gecesi... Bin aydan daha hayırlı kabul edilen bu mübarek günün ne zaman idrak edileceği Müslüman vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlanırken "Ramazan Bayramı ne zaman?" sorusu da mühim bir yer tutuyor.

RAMAZAN NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü 4 Haziran Salı, 2. günü 5 Haziran Çarşamba ve 3. günü 6 Haziran Perşembe günü kutlanacak. Kadir Gecesi ise 31 Mayıs günü idrak edilecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl ağustos ayına denk geliyor. Arefe günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelirken Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar, 2. günü 12 Ağustos Pazartesi, 3. günü 13 Ağustos Salı ve 4. günü 11 Ağustos Çarşamba günü kutlanacak?