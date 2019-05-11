Kadir gecesi ve Ramazan Bayramı internette merak edilen konular arasında geliyor. Peki, Kadir gecesi ne zaman? (Kadir gecesi hangi gün?) İşte Kadir Gecesi’nin önemi…

Ramazan ayını önemli ve değerli kılan hususların başında son ilahî mesaj Kur’ân’ın bu ayda indirilmeye başlamış olması gelir.

Kur’ân- Kerim’in indirilmesi miladî 610 yılında Ramazan ayının Kadir Gecesi’nde sabaha kar, Hira’da ibadetle meşgul olduğu sırada, vahiy meleği Cebrail’in Peygamberimize Alak suresinin ilk beş ayetini getirmesiyle başlamıştır.

İslâm bilginlerinin çoğunluğuna göre, ayette sözü edilen “mübarek gece” Kadir Gecesi'dir. Kur’ân’ın Kadir

Gecesi’nde indirildii ise Kadir suresinde açıkça bildirilmiştir.

İslâm’ın beş temel esasından biri olan oruç ibadeti ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi Ramazan ay içerisindedir. Bu ayda yapılan ibadetlere diğer aylara göre daha çok sevap verilir. Bu ay af ve mağfiret, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, bolluk ve bereket ayıdır.

RAMAZAN BAYRAMI VE KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü 4 Haziran Salı, 2. günü 5 Haziran Çarşamba ve 3. günü 6 Haziran Perşembe günü kutlanacak. Kadir Gecesi ise 31 Mayıs Cuma günü idrak edilecek.



