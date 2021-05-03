Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi ibadetleri...

İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Ramazan ayı içerisinde yer alan ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi bu yıl hangi tarihte idrak edileceği araştırılmaya başlandı.

2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi bu yıl Ramazan ayının 26. günü olan 8 Mayıs 2021 tarihinde eda edilecek.

KADİR GECESİ İBADETLERİ

Ramazan'ın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı:

1- Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı.

2- Şu duayı okumalı: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî.)

3- Birkaç sayfa Kur'an-ı kerim okumalı.

4- İlmihalden birkaç sayfa okumalı.

5- Az da olsa İslâmiyet'i doğru yayan kuruluşlara yardım yapmalı veya sadaka vermeli.

6- Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli.

7- Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.