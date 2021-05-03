Gündem Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi ibadetleri...

Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi ibadetleri...

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Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi ibadetleri...

Mübarek Ramazan ayı içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bulunuyor. Kadir Gecesi'nin bu yıl hangi gün olduğu da herkes tarafından merak ediliyor. Peki, Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunmalı?

03 Mayıs 2021, Pazartesi 14:50 Son Güncelleme:
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İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Ramazan ayı içerisinde yer alan ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi bu yıl hangi tarihte idrak edileceği araştırılmaya başlandı. 

2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN

Kadir Gecesi bu yıl Ramazan ayının 26. günü olan 8 Mayıs 2021 tarihinde eda edilecek.

KADİR GECESİ İBADETLERİ 

Ramazan'ın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı:

1- Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı.

2- Şu duayı okumalı: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî.)

3- Birkaç sayfa Kur'an-ı kerim okumalı.

4- İlmihalden birkaç sayfa okumalı.

5- Az da olsa İslâmiyet'i doğru yayan kuruluşlara yardım yapmalı veya sadaka vermeli.

6- Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli.

7- Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.

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