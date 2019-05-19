Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün?

Ramazan ayının üzerinden 2 hafta geçti. geriye kaldı 2 hafta daha... Müslümanlar Kadir Gecesi'ni bekliyor. Ardından da Ramazan Bayramı kutlanacak. İslam aleminin şu sıralar sıklıkla yönelttiği soru ise "Ramazan Bayramı ne zaman?" ve "Kadir Gecesi hangi gün?" şeklinde...

RAMAZAN NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü 4 Haziran Salı, 2. günü 5 Haziran Çarşamba ve 3. günü 6 Haziran Perşembe günü kutlanacak. Kadir Gecesi ise 31 Mayıs günü idrak edilecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl ağustos ayına denk geliyor. Arefe günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelirken Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar, 2. günü 12 Ağustos Pazartesi, 3. günü 13 Ağustos Salı ve 4. günü 11 Ağustos Çarşamba günü kutlanacak?