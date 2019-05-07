Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman? Bugün ramazan ayının ikinci günü... İlk iftar dün yapıldı ve oruçlar açıldı. Bu hayırlı ayda bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi bulunuyor. Dini bütün vatandaşlar şimdi Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nın tarihini araştırıyor.