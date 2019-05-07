Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman?
Bugün ramazan ayının ikinci günü... İlk iftar dün yapıldı ve oruçlar açıldı. Bu hayırlı ayda bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi bulunuyor. Dini bütün vatandaşlar şimdi Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nın tarihini araştırıyor.
Ramazan ayının ilk günü coşkuyla karşılandı. Sofralar kuruldu, ilk iftar yapıldı. Ramazan ayını iple çekenler şimdi Kadir Gecesi için aynı duyguyu besliyor. Bin aydan daha hayırlı sayılan Kadir Gecesi için şimdiden tarih araştırılmaya başlandı. Peki, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı ne zaman?
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
3 Haziran günü Ramazan arefesi... Ramazan Bayramı'nın ilk günü 4 Haziran Salı, 2. günü 5 Haziran Çarşamba ve 3. günü 6 Haziran Perşembe günü kutlanacak.
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Kadir gecesi Ramazan ayının 26'sını 27'ciye bağlayan gece idrak edilir. Bu yıl Kadir Gecesi 31 Mayıs'a denk geliyor.