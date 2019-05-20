Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan ve Kurban Bayramı hangi tarihte?

Ramazan ayının 15. günündeyiz... Ramazan ayınının bitimine 2 hafta kaldı.Bu hayırlı ay içerisinde hayırlı bir gece olan Kadir Gecesi bulunuyor. İslam alemi şimdi bu mübarek günün hangi tarihe denk geldiğini araştırıyor. Öte yandan Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın ne zaman kutlanacağı da bir başka araştırma konusu...

RAMAZAN NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü 4 Haziran Salı, 2. günü 5 Haziran Çarşamba ve 3. günü 6 Haziran Perşembe günü kutlanacak. Kadir Gecesi ise 31 Mayıs günü idrak edilecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl ağustos ayına denk geliyor. Arefe günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelirken Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar, 2. günü 12 Ağustos Pazartesi, 3. günü 13 Ağustos Salı ve 4. günü 11 Ağustos Çarşamba günü kutlanacak?