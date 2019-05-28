Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?

Ramazan ayının 23. günündeyiz... Bu mübarek ayın bitimine az bir süre kaldı. Kadir Gecesi ise en çok araştırılan konu arasında... Her yıl miladi takvime göre değişiklik gösteren Kadir Gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı'nın net tarihi müminler tarafından aratılıyor.

RAMAZAN NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü 4 Haziran Salı, 2. günü 5 Haziran Çarşamba ve 3. günü 6 Haziran Perşembe günü kutlanacak. Kadir Gecesi ise 31 Mayıs günü idrak edilecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl ağustos ayına denk geliyor. Arefe günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelirken Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar, 2. günü 12 Ağustos Pazartesi, 3. günü 13 Ağustos Salı ve 4. günü 11 Ağustos Çarşamba günü kutlanacak...

KADİR GECESİ İBADETLERİ NELER?

* Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

* Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

* Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

* Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

* Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

KADİR GECESİ DUASI

Peygamber Efendimiz "faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah'tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı" (Buhârî, İman, 25, 27, 28; Müslim, Müsafi rîn, 173-176) müjdesini vermekte ve bu gecede "Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle" (Tirmizi, Deavat, 84; İbn Mâce, Dua, 5) diyerek dua etmeyi tavsiye etmiştir.

PEYGAMBER'İMİZDEN KADİR GECESİ DUASI VE YAPILACAK İBADETLER

Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyuruyor: "Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."

"Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."

Müminlerin annesi Hz.Aişe (r.a.) şöyle diyor :

-Dedim ki: Ya Resullullah, Kadir Gecesi'ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim? Şöyle buyurdu:

Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. (Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

Peygamberimiz (sav) buyuruyor:

"Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur"ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir."