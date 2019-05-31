Peygamber Efendimizin Hadis-i şerifte bildirdiği bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi u akşam idrak edilecek. Peki, Kadir Gecesi neden önemlidir? Kadir Gecesi’nde neler yapılır? İşte Kadir Gecesi ile ilgili merak edilen soruların cevapları…

Peygamber Efendimizin Hadis-i şerifte bildirdiği bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu akşam idrak ediliyor.

Kadir gecesi ile ilgili "Bu ay öyle bir aydır ki, ilk günleri rahmet, ortası af ve mağfiret, sonu Cehennemden azat olmaktır" buyuruluyor. Kadir Gecesi Ramazan-ı şerif ayı içinde bulunan bir gecedir. Kur’ân-ı Kerîm’de övülen en kıymetli gecedir. Kur’ân-ı Kerîm Peygamber efendimize bu gece gelmeye başladı.

KADİR GECESİ DUASI

Kur’ân-ı Kerîm’deki 114 sureden biri olan Kadr Suresi özel olarak Kadir Gecesi hakkında indirilmiştir.

"İnnâ enzelnâhü fî leyleti’l-kadr. Vemâ edrâke mâ leyletü’l-kadr. Leyletü’l-kadri ayrün min elfi şehr. Tenezzelü’l-melâiketü ve’r-rûhu fîhâ bi-ini rabbihim min külli emr. Selâmün hiye hattâ matla’i’l-fecr."

“Şüphesiz, biz Kur’ân’ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrâil o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” (Kadîr, 97/1-5)

KADİR GECESİ İBADETLERİ NELER?

* Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

* Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

* Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

* Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

* Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

* Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.