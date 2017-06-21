Kadir Gecesi nedir? (En güzel Kadir Gecesi mesajları)

Kadir Gecesi İslam aleminde en özel gecelerden bir tanesi olarak öne çıkıyor. Ramazan ayı içerisinde yer alması ve Kuran-ı Kerim'in bu gece indirilmeye başlanmış olması geceyi daha da anlamlandırıyor. Halk arasında bin aydan daha hayırlı gece olarak da bilinen Kadir Gecesinin müslümanlar için önemi hem ayetlerle hem de Hadis-i Şerifler ile belirtilmiştir.









Ramazan'ın 27'nci gecesi idrak edilen

Kadir Gecesi

bu yıl

21 Haziran 2017 Çarşamba'yı,

22 Haziran Perşembe

gününe bağlayan geceye, yani

bu geceye

denk

geliyor.









Kadir Gecesi'nde kılınan namaz bir ömre bedel sayılıyor. Edilen tüm dualar kabul oluyor.





KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?





İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Kuran-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor: "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."





KADİR GECESİ'NDE HANGİ DUALAR EDİLİR?





Bu gecede mü'minler mümkün mertebe, vakit ve imkânları ölçüsünde Kadir Gecesini değerlendirmeye çalışırlar. Uyku ve istirahatla geçirmemeye gayret ederler. Çünkü bu gecede herbir Kur'ân harfine otuz bin sevap verilmektedir. Diğer ibadetlerin sevabı da o nisbette artış göstermektedir.









Kadir Gecesini değerlendirmek ve o vaktin feyiz ve bereketinden istifadeyi arttırmak için namaz kılınır, Kuran okunur, Kuran tefsirleri mütâlâa edilir. Zikredilir, salavat-ı şerife getirilir. Dualar edilir. Fakir ve kimsesizler doyurulur, bol bol sadaka verilir. Hâsılı her vesileyle vakit nurlandırılır. Kadir Gecesinin getireceği büyük kazanç hakkında rivayet edilen hadisler en güzel teşvik mahiyetini taşımaktadır.









"Kim inanarak, sevabını ancak Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesinde kıyam üzere olursa (uyanık kalıp ihya ederse) geçmiş günahları affedilir." (Buhari, Siyam: 71, İbni Mâce, Dua)

TÖVBE GECESİ





Manen bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen, dolayısıyla, yaklaşık bir insan ömrüne bedel olan bu geceden gerektiği şekilde istifade edebilmek için; geçmiş hata, kusur ve günahlarımızdan pişmanlık duyarak bunları bir daha işlememeye söz vermeli, söz ve fiillerimizin Kuran'a uygun olup olmadığının muhasebesini yapmalı, varsa eksiklerimizi telafi etmeli ve bu geceyi yepyeni bir hayatın başlangıcı saymalıyız.









Dargınlık, kırgınlık, kin ve nefretin yerine sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği hakim kılmalıyız. Yetimlerin, kimsesizlerin, fakir ve muhtaçların bükük boyunlarını doğrultmalı, onların kırık kalplerini onarmalı, ellerinden tutup topluma kazandırmalıyız. Bu gecede yapmamız gereken iş, Kuran-ı Kerim üzerinde yoğunlaşmak ve kendimizle hesaplaşmaktır.

DARGINLIKLAR BİTMELİ





İnsanlık değerlerinin sık sık deforme edildiği, düşünce ve niyetlerin bulandırıldığı, dostlukların çıkar ve menfaate endekslendiği, vicdanlarda bütün insanlığı kucaklaşacak umumi merhamet duygularının zayıfladığı, fertlerin çözülmeye ve mutsuzluğa doğru sürüklendiği günümüzde kalpleri iman esası üzerine sabitlemek, niyetleri salih amellere yönlendirmek ve ahlaki, sevgi güler yüz, anlayış ve kardeşlikle bütünleştirmek önem arzetmektedir. Bu gece dargınlıklar, kırgınlıklar, kin ve nefret sona ermeli, sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk ve kardeşlik öne çıkmalıdır.

KADİR GECESİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILMALI?

- Kuran–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekanlarda Kuran ziyafetleri verilmeli.









- Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.









- Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.









- Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.









- Bol bol zikirde bulunulmalı.









- Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.









- Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli.

EN GÜZEL KADİR GECESİ MESAJLARI





İşte Kadir Gecesi'nde sevdiklerinize atabileceğiniz mesajlar...









- Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak Kadir Geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun. - Kadir geceniz mübarek olsun! Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Hayırlı Kandiller..!









- Allah’ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Kadir Gecesi'nde, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun Kadir Geceniz mübarek olsun!









- Kuran’ın nazil olduğu bin aydan daha hayırlı bu gecenin size, efradı ailenize ve bütün İslam alemine hayır bereket ve huzur getirmesini diliyor ve dua ediyorum. Kadir Geceniz mübarek olsun.









- Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin

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- Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kadir Geceniz mübarek olsun.









- Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Kadir kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.









- Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Kadir Geceniz mübarek olsun.

KADİR GECESİNDE GEDİLECEK DUA





"Ey Rabbimiz! Sen affedicisin, affı çok seversin; affet bizi! Anamızı, babamızı bağışla, bütün inananları, milletimizi ve ülkemizi koru. Sana inanıyor, sana yalvarıyoruz. Ancak sana kulluk ediyor, ancak senden yardım diliyoruz. Senin rızan için oruç tutuyoruz. Sana sığınıyoruz. Kulluğumuzu, ibadetlerimizi kabul buyur. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, topraklarımıza bereket, bize selamet, insanlığa hidayet, kalplerimize genişlik ihsan eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin."





PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU'NDAN KADİR GECESİ DUASI

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