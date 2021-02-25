Türkiye Kadir Has Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Kadir Has Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Türkiye

Kadir Has Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü verdiği ilanda Sanat ve Tasarım Fakültesi için araştırma görevlisi alacağını duyurdu.

25 Şubat 2021, Perşembe 18:00 Son Güncelleme:
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2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca Kadir Has Üniversitesi Bölümlerinde görevlendirilmek üzere 1 adet “Araştırma Görevlisi” alınacaktır.

İlan detayları için tıklayın.

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