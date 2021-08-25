Türkiye Kadir Has Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

Kadir Has Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

Türkiye

Kadir Has Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 16:42 Son Güncelleme:
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Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü’nde görevlendirmek üzere 1 (Bir) Araştırma Görevlisi alınacaktır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Bölümü’nde görevlendirmek üzere 1 (Bir) Araştırma Görevlisi alınacaktır.

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