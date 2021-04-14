Türkiye Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Türkiye

Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Kadir Has Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümüne öğretim görevlisi alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 29 Nisan 2021 olarak açıklandı.

14 Nisan 2021, Çarşamba 16:39 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kadir Has Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümüne öğretim görevlisi alımı yapacak. Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde görevlendirilmek üzere 1 Öğretim Görevlisi alınacaktır" denildi.

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