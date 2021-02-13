Türkiye Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Türkiye

Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacağını duyurdu.

13 Şubat 2021, Cumartesi 16:38 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Bölümü Öğretim Üyesi kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi’nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak “Öğretim Üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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