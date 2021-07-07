Türkiye Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Türkiye

Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacağını duyurdu.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 17:20 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi’nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak “Öğretim Üyesi” alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır "açıklaması yapıldı.

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