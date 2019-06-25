Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alıyor! İşte başvuru şartları…

Kadir Has Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans bölümüne doktor öğretim üyesi alıyor. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. İşte Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi başvuru şartları…

Kadir Has Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans bölümüne doktor öğretim üyesi alım ilanı yayınlandı.

ADAYLARIN BAŞVURU DOSYASINDA BULUNACAK BELGELER

1. Öğretim üyesi başvuru dilekçesi,

2. Özgeçmiş (YÖK formatlı),

3. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4. Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi’ ne göre hazırlanacak Ek-1 tablosu,

5. Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kapsamında hazırladıkları (Profesörler için 5 adet elektronik CD ya da flash bellek, 1adet basılı/ Diğer öğretim üyeleri için 3 adet elektronik CD ya da flash bellek, 1 adet basılı) bilimsel dosyaları

6. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

7. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

8. Nüfus Cüzdan fotokopisi.

Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve dosyasında eksik belge olan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru süresi: İlan tarihinden itibaren 15 gündür.

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