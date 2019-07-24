Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü 22 Temmuz'da ilan geçerek "Üniversitemiz Bölümleri Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi’nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak “Öğretim Üyeleri” alınacaktır." diye belirtti.

Yapılan açıklama sonrası istenilen belgeler ile şartlar araştırılmaya başlandı.

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