Magazin Kadir İnanır dost meclisinde

Kadir İnanır dost meclisinde

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Kadir İnanır dost meclisinde

Kadir İnanır, önceki gün İstinye’de objektiflere yansıdı. İnanır, yakın arkadaşlarıyla geldiği mekanda keyifli dakikalar geçirdi.

18 Temmuz 2021, Pazar 15:30 Son Güncelleme:
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Öğle saatlerinde geldiği İstinyePark'ta alışverişin keyfini çıkaran Kadir İnanır, dostlarının gelmesiyle beraber Markalar Sokağı'nda bulunan bir mekana geçti. Karşılaştığı basın mensuplarının fotoğraf isteğini geri çevirmeyen usta oyuncu, maskesini çıkararak objektiflere poz vermeyi ihmal etmedi.

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