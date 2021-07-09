Magazin Kadir İnanır Marmaris'e mi taşındı? İşte yanıtı

Kadir İnanır Marmaris'e mi taşındı? İşte yanıtı

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Kadir İnanır Marmaris'e mi taşındı? İşte yanıtı

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kadir İnanır’ın Marmaris’e taşındığı iddia edildi. Çıkan iddialara Kadir İnanır açıklık getirdi.

09 Temmuz 2021, Cuma 14:58 Son Güncelleme:
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Kadir İnanır, önceki gün Etiler'deki bir AVM'de objektiflere yansıdı. Bir arkadaşı ile birlikte mağazaları gezen sanatçı, spor ürünleri satın aldı. Mağaza çıkışında muhabirlerle karşılaşan 72 yaşındaki oyuncu, keyifli halleri ile dikkat çekti.

Kadir İnanır, "Arkadaşlar maskelerimiz var, başka zaman konuşuruz" ifadelerini kullandı.

KADİR İNANIR “PANDEMİDEN DOLAYI ORADA FAZLA VAKİT GEÇİRİYORUM”

Marmaris'e taşındığı ve orada yaşamaya başladığı yönünde çıkan haberlerle ilgili İnanır, "Orada yazlığım var, taşınma falan olmadı. Sadece pandemiden dolayı orada daha fazla vakit geçiriyorum" dedi.


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