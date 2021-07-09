Kadir İnanır, önceki gün Etiler'deki bir AVM'de objektiflere yansıdı. Bir arkadaşı ile birlikte mağazaları gezen sanatçı, spor ürünleri satın aldı. Mağaza çıkışında muhabirlerle karşılaşan 72 yaşındaki oyuncu, keyifli halleri ile dikkat çekti.

Kadir İnanır, "Arkadaşlar maskelerimiz var, başka zaman konuşuruz" ifadelerini kullandı.

KADİR İNANIR “PANDEMİDEN DOLAYI ORADA FAZLA VAKİT GEÇİRİYORUM”

Marmaris'e taşındığı ve orada yaşamaya başladığı yönünde çıkan haberlerle ilgili İnanır, "Orada yazlığım var, taşınma falan olmadı. Sadece pandemiden dolayı orada daha fazla vakit geçiriyorum" dedi.



