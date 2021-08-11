Magazin Kadir İnanır sevenlerini kırmadı

Kadir İnanır sevenlerini kırmadı

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Kadir İnanır sevenlerini kırmadı

Kadir İnanır, önceki gün İstinye’de objektiflere yansıdı. İnanır, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmadı.

11 Ağustos 2021, Çarşamba 14:34 Son Güncelleme:
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Kadir İnanır, önceki gün arkadaşlarıyla görüşmek için İstinye’de bulunan bir AVM’ye geldi. AVM’de kısa bir tur atan İnanır, daha sonra arkadaşıyla birlikte yemek yemek için Markalar Sokağı’nda bulunan bir mekâna oturdu. 

Bu sırada yanına gelen hayranlarını da kırmayan Kadir İnanır, hatıra fotoğrafı isteklerini geri çevirmedi. Akşam saatlerine kadar dostlarıyla sohbet eden sanatçı, daha sonra Çetiner'le birlikte AVM'den ayrıldı.

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