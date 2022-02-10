Magazin Kadir İnanır ve dostu Faik Çetiner buluştu!

Kadir İnanır ve dostu Faik Çetiner buluştu!

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Kadir İnanır ve dostu Faik Çetiner buluştu!

Kadir İnanır ve yakın arkadaşı Faik Çetiner önceki gün Zorlu AVM'de bir araya geldi. İkiliye hayranları tarafından yoğun ilgi gösterildi.

10 Şubat 2022, Perşembe 13:26 Son Güncelleme:
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Yeşilçam’ın usta oyuncularından Kadir İnanır, geçen kasım ayında Muğla’nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanınca ambulansla Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne getirilmişti. Beyin damarında pıhtı atması tespit edilip yoğun bakıma alınan İnanır, uygulanan tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştu.

İNANIR’A YOĞUN İLGİ

Usta oyuncu önceki gün yakın arkadaşı Faik Çetiner ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Meydan katında bulunan Lavia adlı restoranda gün boyu oturan İnanır’ı yakın dostları yalnız bırakmadı. Dostlarıyla oturup uzun uzun sohbet eden usta sanatçıya, sevenleri de yoğun ilgi gösterdi.


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