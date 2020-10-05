Magazin Kadir Polatçı: Doğumu sabırsızlıkla bekliyoruz

Kadir Polatçı: Doğumu sabırsızlıkla bekliyoruz

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Kadir Polatçı: Doğumu sabırsızlıkla bekliyoruz

‘Kardeş Payı’ dizisiyle adını duyuran oyuncu Kadir Polatçı, önceki gün eşi Marianna ile Aqua Florya AVM’de görüntülendi.

05 Ekim 2020, Pazartesi 12:51 Son Güncelleme:
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Yakın zamanda kız çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Kadir Polatçı ile eşi Marianna, bir çocuk mağazasından alışveriş yaptı.

Eşi ile beraber romantik bir akşam yemeği yiyen Polatçı, "Doğumu sabırsızlıkla bekliyoruz, çok heyecanlı ve mutluyuz. Allah herkese bu duyguyu nasip eder inşallah" dedi.



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