Kadir Şeker, ailesi ile ilk kez görüştü

Kadir Şeker, 40 dakikalık açık görüşte dün ilk kez ailesiyle buluştu. Kadir’le görüşmelerini Hürriyet’e anlatan ağabeyi Hidayet Şeker, “Üzgün ve yorgundu. Bizimle görüşünce morali yerine geldi. Kamu vicdanının ne düşündüğünü ona anlattık. ‘Suç ve Ceza’ adlı kitabı götürdüm” diye konuştu.

Konya’da şiddete maruz kalan Ayşe D.’ye yardım etmek isterken çıkan arbedede Özgür Duran’ın ölümüne sebep olan Kadir Şeker’i, ailesi ilk kez cezaevinde ziyaret etti. Ağabeyi Hidayet Şeker görüşmeye dair detayları paylaştı.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre ağabey Şeker, “Kadir yorgun ve üzgündü. Bizimle görüşünce morali yerine geldi. Kamu vicdanının ne düşündüğünü anlattık ona. Bu da ayrı bir moral oldu onun için. Bize kantinden yiyecek bir şeyler almış. Onları görünce duygulandık biraz. Saçlarını kesmişler. Kural öyleymiş. Biraz da zayıflamış. O halini görünce üzüldük tabii" ifadelerini kullandı.

"Bizden kitap istedi"

Kadir Şeker ile görüşmelerini anlatan ağabeyi, "Bizden istediği ve eksik kalan bazı kitapları vardı. Onları götürdük. Rus edebiyatının klasiklerini çok sever. Dostoyevski’nin ‘Suç ve Ceza’ adlı kitabını tekrar okusun diye götürdüm. Olaya ilişkin detayları hiç konuşmadık. O bir şey demedi, biz de hiç sormadık. Zaten polise, savcıya ve avukatlara olayla ilgili yeterince açıklama yaptı. Annem de babam da ona moral verdi. Bir kadının maruz kaldığı duruma karşı vicdanlı davrandığını söylediler. İstemeden gerçekleşen bir durum için kendisini üzmemesini istediler. Televizyonda haberleri izlemiş. ‘Kadını kurtarmak isterken katil oldu’ ifadesi üzmüş onu. Kendisinden ‘katil’ diye bahsedilmesine üzülmüş. Adaletin tecelli edeceğine inanıyor” dedi.

'Suç ve Ceza'nın konusu ne?

Rus yazar Dostoyevski'nin 1866 yılında yayımlanan kitabı 'Suç ve Ceza' hukuk öğrenimi gören genç Raskolnikov'un işlediği çifte cinayet ile ruh halinin yerle bir olmasını ve gencin iç dünyasında yaşadıklarını ele alıyor.

Yaşadığı koşullar nedeniyle hem mağdur hem suçlu olan Raskolnikov'u cinayete iten sebepler göz önünde bulunduruluyor.

Dostoyevski'nin klasik eseri 'Suç ve Ceza' ölmeden önce mutlaka okunması gereken kitaplar listesinde ilk sıralarında yer alıyor.

Hürriyet