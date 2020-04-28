Kadir Şeker corona virüs şüphesi ile hastaneye kaldırıldı

Konya'da sevgilisi Ayşe D.'ye (35) şiddet uygulayan Özgür Duran'ı (32) engellemek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20), corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yapılan son açıklamada Kadir Şeker'in corona virüs test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi.

Bugün saat 11.30'da yargılaması başlayacak olan Şeker, ilk kez hakim karşısına çıkacaktı.

Kadir Şeker için corona virüs tedbirleri nedeniyle hakkında açılan davanın ilk duruşmasında yalnızca tahliye talebinde bulunacaktı.

Kadir Şeker, kasten adam öldürme suçlamasıyla yargılanacağı davanın ilk duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlanacaktı. Kadir Şeker ve avukatları tahliye talebinde bulunması ve mahkeme de Kadir Şeker'in tutukluluk durumu ile ilgili değerlendirme yapılması bekleniyordu. DHA



