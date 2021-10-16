İşte ‘Kadir Şeker olayı’nın baştan sona tüm detayları ve tarafları:

Kadir Şeker (20), Konya’da şiddet gören bir kadına yardım etmek isterken olayın failinin ölümüne sebep olmuş, ceza almıştı. İddianameye göre, Selçuklu ilçesinde 5 Şubat 2020 tarihinde, Ayşe Dırla (35) ile sevgilisi Özgür Duran (32) akşam Konya’daki evlerinde tartıştı. Duran alkollüydü. Darp ettiği Dırla evden çıkarak yakınlardaki Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı’na gitti. Buradaki kamelyada otururken Duran evden çıkarak yanına geldi. Sözlü şiddet uygulamaya devam etti. Dırla bu sırada ağlıyordu.





‘SENİ BULACAĞIM’

O sırada, üniversiteye hazırlanan Kadir de dershaneden çıkmış evine gidiyordu. Parkın yanından geçerken olayı gördü. İddianameye göre, Duran’ı “Abi ne yapıyorsun, ayıp değil mi gücün kadına mı yetiyor” diyerek uyardı. Duran ise “O benim karım, sen karışma velet” diyerek Kadir’e küfretti. Karşılık vermeyen Kadir kamelyadan ayrıldı ve yoluna devam etti. Henüz 15-20 metre uzaklaşmıştı ki Duran “Seni bulacağım” diye bağırarak tekrar küfretti. Kadir de “Beni bulamazsın” diye karşılık verdi. Bunun üzerine Duran ‘ana avrat küfrederek’ Kadir’e doğru koştu ve vurmaya başladı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

İddianameye göre, Ayşe Dırla, olay yerine ilk giden polise Kadir’in uyarısından sonra yaşananları ‘sıcağı sıcağına’ şöyle anlattı: “Kadir arkasını dönüp yanımızdan ayrıldı ve yürümeye başladı. Özgür onun arkasından gitti. Kadir’e tekme ve yumruk ile vurdu. Karşılıklı itiştiler. Kamelyadan yanlarına gittiğimde Özgür yere düştü, Kadir yürüyerek oradan ayrıldı.” Dırla daha sonraki ifadesinde yaşananları daha farklı anlattı: “Kadir elinde bir bıçakla geldi. (Tartıştıktan sonra) Elindeki bıçağı Özgür’e gösterdi. Özgür bıçağı görünce daha da sinirlendi. İtişmeye başladılar. Birbirlerine vurdular, yere düştüler. Özgür’ün yanına gidince bıçaklandığını anladım.” Ayşe Dırla daha sonra bir uyuşturucu operasyonunda yakalandı ve hapse mahkûm edildi.

KADİR: BOĞULUYORDUM

Kadir Şeker ifadesinde şunları kaydetti: “Kadının ağlama sesine dayanamadım, yanlarına gittim. ‘Ayıp değil mi gücün kadına mı yetiyor’ dedim. Küfretti ‘O benim karım’ dedi, yüzüğünü gösterdi. Yoluma gittim. Tekrar ağır küfürler edince dayanamayıp ona doğru döndüm. İyice hırçınlaştı, üzerime doğru koştu. Bana vurmaya başladı. Sürekli yüzüme vurdu. Boğazıma yapıştı. Geriye kaçmaya çalıştım, boğazımı bırakmadı. Nefes alamıyordum, ciğerlerim acıdı. Cebimdeki bıçağı elime aldım. Geriye doğru kaçmaya çalıştım, düştük. Ayağa kalktım, elimde ve bıçakta kan vardı. Oraya gittiğimde elimde bıçak yoktu.”

TANIK: GİDİYORDU

Parktaki olayı evinin penceresinden gören bir tanığın anlattıkları da Kadir’i doğrular nitelikteydi:

“Pencereden parka baktım. Kameriye içindeki bir adam dışarıdaki zayıf, uzun boylu, sırt çantalı birine bağırıyor, çok ağır hakaret ve küfürler ediyordu. Sırt çantalı şahıs hiç cevap vermeden oradan uzaklaşmaya çalışıyordu. Kameriyedeki şahıs yine küfürler ederek dışarı çıktı. ‘Niye karışıyorsun’ diyerek sırt çantalı şahsın yanına geldi. Küfürlerine devam etti. Bir tekme ve yumruk attığını gördüm.”

SAVCI: KASTEN ÖLDÜRME

Soruşturma neticesinde savcılık Kadir Şeker’in ‘haksız tahrik altında kasten öldürmek’ suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Dava Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti, 10 aylık yargılamadan sonra Kadir’e önce müebbet hapis cezası verdi, sonra ‘tahrik’ unsurunu dikkate aldı ve ceza 15 yıla indirildi. Ardından ‘iyi hâl’ indirimi de uygulandı ve Kadir’e verilen ceza 12 yıl 6 aya indi. Ancak hem Kadir’in ailesi hem de Konya Başsavcılığı bu karara itiraz etti.

AİLESİ: BU MEŞRU MÜDAFAA

Kadir Şeker’in ailesi olayın ‘haksız tahrik’ üzerinden değil; ‘meşru müdafaa’ olarak değerlendirilmesini istiyordu. Başsavcılık ise Kadir’e verilen ‘haksız tahrik’ cezasının alt sınırdan, indiriminin de üst sınırdan verilmesini istedi. Ancak istinaf mahkemesi 12 yıl 6 aylık cezayı yerinde buldu. Dosya bu sürecin ardından Yargıtay’a taşındı. Yargıtay Başsavcılığı ilk görüşünü bildirdi. Cezayı fazla buldu ve cezanın alt sınırdan verilerek haksız tahrik indiriminin de o ceza üzerinden yapılmasını isteyerek kararın bozulmasını istedi. Şimdi söz Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nde. Bu dairenin vereceği karar Kadir Şeker hakkındaki nihai karar olacak. Karar, Başsavcılığın talebi doğrultusunda çıkarsa Kadir kısa süre içinde tahliye edilebilecek.

‘MÜEBBET ALMALI’

Öldürülen Özgür Duran’ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılınç ise Kadir’e verilen cezayı az buluyor. Dalkılıç “Benim isteğim Kadir’in müebbet alması” diyerek davayı sonuna kadar takip edeceklerini belirtiyor. (Hürriyet)