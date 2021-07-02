Konya’da aralarında çıkan arbede sonucu Kadir Şeker tarafından bıçaklanarak öldürülen Özgür Duran’ın babası Cengiz Duran’ın (53), yaklaşık bir ay önce dosyanın bir numaralı görgü tanığı Ayşe Dırla’nın eski eşi Mustafa Balıkyemez tarafından Antalya’da uğradığı çekçekli saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre, Görüntülerde Balıkyemez’in, arabasındaki kadının ve çevresindekilerin engellemelerine rağmen Duran’a defalarca vurduğu görülüyor.





"SPORCU OĞLUNUN DA HAYATINI BİTİRİRİM"

Antalya Muratpaşa ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünü işleten Cengiz Duran, 6 Haziran akşamı market bölümünün önünde beklediği sırada yanına plakasını bilmediği bir araç durdu.

Araçtan Ayşe Dırla'nın eski eşi Mustafa Balıkyemez indi. Cengiz Duran bunun üzerine ellerini beline koyarak arkasını döndü. Balıkyemez'de yanına gelerek 'Sen bana nasıl ters bakarsın' diyerek Duran'a kafa attı.

Balıkyemez daha sonra ise 'Eşine söyle medyaya çıkıp konuşmasın. Sporcu oğlunun da hayatını bitiririm' tehditleri ederek akaryakıt istasyonundan ayrıldı. Cengiz Duran ise darp raporunun ardından polis merkezine giderek şikâyette bulundu.

ÇEKÇEKLİ DAYAK

Mustafa Balıkyemez'in Cengiz Duran'a saldırı anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde araçtan inen Balıkyemez'in direkt olarak Duran'ın yanına gelerek yumruk ve kafa atarak saldırması, daha sonra aracındaki kadın arkadaşının ayırmaya gelmesi ve Balıkyemez'in kadını itip arabaya göndermesi, Balıkyemez'in çevreden bulduğu uzun saplı çekçekle Duran'a saldırıp, olay yerinden ayrılması yer alıyor

" DAYAK ATTIĞI VİDEOYU BEĞENMİŞ"

Özgür Duran'ın kardeşi Niyazi Remzi Duran'ın yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Önce anneme sonra babama saldırdılar. Sıra kimde merak ediyoruz. Kamera kayıtlarında her şey ortada. Bir de pişkin pişkin ben bunu sosyal medya hesaplarımda paylaştım girip bir de videoyu beğenmiş. İyi yaptım der gibi. Bunlar neye güveniyorlar? Bunlar nasıl insanlar? Ben sosyal medya hesabımda paylaştığım zaman beni ve yine babamı da tehdit ettiler. 10 -15 kişi babamın çalıştığı yere gidip, 'Oğluna söyle Instagram hesabından o kamera kaydını kaldırsın seni işinden, ekmeğinden ederiz' demişler. Bende bu görüntüleri kaldıramayacağım. Kimseden korkmuyorum. Allah'a sığınıyorum ve artık adalet istiyorum" dedi.







