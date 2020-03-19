Konya'da, sevgilisi Ayşe D'yi darp eden Özgür Duran'ı engellemek isterken katil olan Kadir Şeker (20) hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan dava açıldı. Şeker için 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Mahkemenin ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor.

Kadir'in bıçağı incelenmişti

Kadir Şeker'in kullandığı bıçağın da 6136 sayılı 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanunu' kapsamında olduğu saptanmıştı. Kadir Şeker'in kıyafetleri, sırt çantası, çantasındaki toprak ile parkta toprak kriminal laboratuvara gönderilip, incelenmişti.

Kavgayı gören görgü tanıklar, parkta futbol oynadıkları sırada gürültüyü duyup koşan ve Özgür Duran'ı kanlar içinde görenlerin ifadelerine başvurulmuştu. Özgür Duran ile Ayşe D.'nin evde tartıştığı sırada yanlarında bulunan Özgür Duran'ın kuzeni Bekir Duran'ın da ifadesi alınmıştı. Ayrıca Kadir Şeker'in suçta kasıtlı olup olmadığının belirlenmesi için 'sosyal araştırma raporu' hazırlanmıştı.

Yapılan soruşturma sonucu Kadir Şeker hakkındaki iddanamede Şeker'in 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına kadar yargılanması talep edilmişti.

İlgili Haberler Vatandaşlara tek tek Kadir Şeker soruldu: Hiçbir kadın ayakta kalmazdı



