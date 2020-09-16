Kadir Şeker hakkında istenen ceza belli oldu
Konya'da sevgilisi tarafından darp edildiğini düşündüğü kadına yardım etmek isterken kadının sevgilisinin ölümüne sebep olan Kadir Şeker hakkında istenen ceza belli oldu.
16 Eylül 2020, Çarşamba 10:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, haksız tahrik indiriminin de üst seviyeden uygulanmasını istedi.