Türkiye Kadir Şeker hakkında istenen ceza belli oldu

Kadir Şeker hakkında istenen ceza belli oldu

Türkiye

Kadir Şeker hakkında istenen ceza belli oldu

Konya'da sevgilisi tarafından darp edildiğini düşündüğü kadına yardım etmek isterken kadının sevgilisinin ölümüne sebep olan Kadir Şeker hakkında istenen ceza belli oldu.

16 Eylül 2020, Çarşamba 10:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, haksız tahrik indiriminin de üst seviyeden uygulanmasını istedi.


İlgili Haberler
8 soruda Kadir Şeker davası


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Kaftancıoğlu- Kılıçdaroğlu: Nasıl bir CHP?
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Geçici moda değil, kalıcı çözüm olabilir
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 13 yıl önce yaşananlar Türk Cern'ini yok etme komplosu mu?