Türkiye Kadir Şeker'e, üniversite sınavı için cezaevinde eğitim desteği veriliyor

Kadir Şeker'e, üniversite sınavı için cezaevinde eğitim desteği veriliyor

Türkiye

Kadir Şeker'e, üniversite sınavı için cezaevinde eğitim desteği veriliyor

Konya'da, sevgilisi Ayşe D.'yi döven Özgür Duran'ı müdahale etmek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü için tutuklanan Kadir Şeker'e (20), üniversite sınavına hazırlanması için cezaevinde eğitmen eşliğinde destek verildiği öğrenildi.

18 Şubat 2020, Salı 10:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı meydana geldi. 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp olayın yaşandığı parka geldi. Özgür Duran peşinden geldiği kadını park ortasında dövmeye başladı. Bu sırada olayı görüp müdahale eden, üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, çıkan arbede sırasında Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.



 Kadir Şeker, tutuklanmasının ardından derslerinden geri kalmamak için ailesinden üniversiteye hazırlandığı ders kitapları ile sevdiği kitapları istedi. Şeker'e ayrıca Adalet Bakanlığı tarafından Ceza İnfaz Kurumları'nda diğer mahkumlara olduğu talebi üzerine eğitim birimince üniversiteye hazırlanması için eğitmen eşliğinde destek verildiği öğrenildi. Şeker'in hem kendi kitaplarından hem de cezaevi tarafından verilen kaynaklar ile üniversite sınavına hazırlanmayı sürdürdüğü öğrenildi. Şeker'in ayrıca psikolojik destek ile talebi üzerine dini eğitim de aldığı belirtildi.



Öte yandan soruşturmanın cumhuriyet başsavcılığı tarafından en ince ayrıntısına kadar yürütüldüğü ve kısa sürede sonuçlanmasının beklendiği öğrenildi.

İlgili Haberler
İşte Kadir Şeker'in son görüntüsü... Sağ cep hizasında kan izi!Kadir Şeker'in kaderini değiştirecek ifade


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Başbuğ’un çıkışı...
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Karar doğru ama çok geç kalındı
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
İstatistikler ortada: Evlilikler azalıyor, boşanmalar artıyor
Candaş Tolga Işık
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Meteoroloji'den kar ve çığ uyarısı