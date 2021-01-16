Türkiye Kadir Şeker'in davası yeniden görülecek

Kadir Şeker'in davası yeniden görülecek

Türkiye

Kadir Şeker'in davası yeniden görülecek

Konya'da sevgilisini dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'a engel olmak isterken ölümüne neden olan Kadir Şeker'in yeniden yargılanması için dosyası Konya Adliyesi'ne gönderildi.

16 Ocak 2021, Cumartesi 09:36 Son Güncelleme:
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Konya'nın Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası tutuklanan Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada önce ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.

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Konya Bölge Adliye Mahkemesi'nce Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karar bozuldu. Yargılamanın yeniden yapılması için dosya, geri gönderildi. Bölge Adliye Mahkemesi, davaya katılma talepleri bulunan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun da katılmalarını istedi. Bölge Adliye Mahkemesi ayrıca Özgür Duran’ın ailesinin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Kadir Şeker’in ‘kiralık katil’ olduğunu öne sürerek, suç duyurusunda bulunmalarının da araştırılmasını istedi.

DHA


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