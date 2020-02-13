1- Kadir'i bıçaklarken gördü mü?

SAVCILIKTAKİ İFADESİ: Kadir’in bıçak vurma anını görmedim. Ama yanımıza geldiğinde ve ayrılmak üzere hareket ettiğinde bıçağı gördüm.

BASIN AÇIKLAMASI: Ortada bıçaklamayı gerektirecek bir durum yoktu. Karı-koca arasında yaşanabilecek bir tartışmaydı bizimki...

2- Ayşe D. darp edildi mi?

SAVCILIKTAKİ İFADESİ: Özgür yumrukla benim sağ omuz arka kısmıma doğru sert bir şekilde vurdu. Hatta bundan dolayı morarma olmuş olabilir. Bana vurduktan sonra Özgür evden çıkarak gitti.

BASIN AÇIKLAMASI: Polis eşliğinde hastaneden darp raporu aldım. Ancak vücudumda herhangi bir darp söz konusu değil. Dayak yemiş olsam, Özgür bana vurmuş olsa darp izi olurdu.

3- Kadir oraya neden geldi?

SAVCILIKTAKİ İFADESİ: Özgür kameriyeyi yumrukluyordu. O sırada yanımıza Kadir geldi. Muhtemelen bizim kavga ettiğimizi düşündü.

BASIN AÇIKLAMASI: Kadir’in benim ağladığımı ve Özgür’ün bağırdığını duyunca yardım etme amacıyla geldiğini düşünüyorum.





4-Boğuşma nasıl başladı?

SAVCILIKTAKİ İFADESİ: Özgür bağırarak cevap vermekteydi. Kadir elinde bıçakla duruyordu. Kadir gideceği yöne yürümeye başladı. Bu esnada itekleşmeye başladılar.

BASIN AÇIKLAMASI: Kadir’in elinde siyah renkli bıçak vardı. Elindeki bıçakla yanımıza geldi. Karşılıklı bir şeyler söylerken, aralarında boğuşma yaşandı.



