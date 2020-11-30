Konya'da sokakta sevgilisine şiddet uygulayan şahsa müdahale ettiği sırada bir kişinin ölümüne sebep olan Kadir Şeker ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir araca dün akşam operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 900 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan Ayşe D. (35) ve Murat H. (26) gözaltına alındı.

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre, zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı. Ayşe D., Kadir Şeker’in bir parkta darp edilmekten kurtarmaya çalıştığı kadın...

Murat H., polise Ayşe D.’nin ‘imam nikahlı eşi’ olduğunu söyledi. Şeker, olay sırasında D.’ye şiddet uygulayan Özgür Duran’a müdahale etmişti. Özgür Duran, Kadir Şeker ile aralarında çıkan arbedede kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Kadir Şeker ‘kasten adam öldürme’ suçundan 15 yıl hapse çarptırılmış, mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirmişti. Kadir Şeker ifadesinde ‘Kadının ağlama seslerine dayanamadım’ diyerek müdahale etmek zorunda kaldığını anlatmıştı.

Ayşe D. olaya müdahale etmeye çalışan Kadir Şeker’e ‘Ablacım o benim eşim, sen git’ diyerek uyardığını iddia etmişti.

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