Türkiye Kadir Şeker'in tutukluluğuna itiraz reddedildi

Kadir Şeker'in tutukluluğuna itiraz reddedildi

Türkiye

Kadir Şeker'in tutukluluğuna itiraz reddedildi

Konya'da, Özgür Duran’ı (32) sevgilisi Ayşe D.’yi (35) iddiaya göre, döverken engellemek istediği sırada çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker'in (20), tutukluluğuna itirazı, mahkemece reddedildi.

12 Şubat 2020, Çarşamba 19:12 Son Güncelleme:
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Tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker, iddiaya göre, 5 Şubat Çarşamba akşamı, tramvaydan inip evine giderken Özgür Duran'ın, Ayşe D.'yi dövdüğünü gördü. Duran'a engel olmak istedi. Ancak çıkan arbedede Kadir'in cebinden çıkardığı bıçak Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken, Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Şeker'in avukatı, tutukluluk kararına bir üst mahkeme olan 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe vererek itiraz etti.

Tutukluluğunun devamına karar verildi

Avukat, Kadir Şeker'in tahliye edilmesini istedi. 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği itirazı reddetti. Mahkemenin, Kadir Şeker'in dosyadaki mevcut deliller nedeniyle tutukluluğunun devamına karar verdiği öğrenildi. 

Kadir Şeker olayı

Konya'da erkek arkadaşından şiddet gören Ayşe D'ye yardım etmek isteyen Kadir Şeker, yaşanan boğuşma sonrası kadına şiddet uygulayan Özgür Duran'ın ölümüne sebep oldu. Kadir, verdiği ifadesinde kavga eden çifti görünce olaya müdahale etmek istediğini, müdahale edince Özgür Duran'ın kendisine küfürler ettiğini ve saldırdığını akabinde cebindeki bıçağı çıkardığını söyledi. Kadir, verdiği ifadesinde yere düştüğünü Özgür Duran'ın da kendisinin üzerine düştüğünü ve bu olay sonucunda bıçağın kalbine saplandığını söyledi. Ayşe D. ise konu hakkında yaptığı açıklamada, sevgilisi Özgür'ün kendisini dövmediğini, o sırada tartıştıklarını ifade etmişti.

Tolga YANIK/KONYA(DHA)

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