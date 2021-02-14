Siyaset Kadir Topbaş'ın organ yetmezliğinden hayatını kaybettiği açıklandı

Kadir Topbaş'ın organ yetmezliğinden hayatını kaybettiği açıklandı

Siyaset

Kadir Topbaş'ın organ yetmezliğinden hayatını kaybettiği açıklandı

Hüseyin Topbaş, hayatını kaybeden Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın ölüm nedeni hakkında açıklama yaptı. Topbaş, 'Korona ile başlayan bir süreç oldu. Koronadan sonra ikincil enfeksiyonlarla organ yetmezliğinden dolayı vefat etti' dedi.

14 Şubat 2021, Pazar 11:41 Son Güncelleme:
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Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi 09.30'da hastaneden alınarak, Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.



DHA'ya konuşan Kadir Topbaş'ın oğlu Hüseyin Topbaş, "Korona ile başlayan bir süreç oldu. Koronadan sonra ikincil enfeksiyonlarla organ yetmezliğinden dolayı vefat etti. Dün itibariyle hayatını kaybetti. Üzgünüz tabi. Çok üzgünüz. Ama çok güzel bir hayat yaşadı. Bizlere çok şeyler öğretti. Eminim mekanı cennet olacak. Güzel duygularla defnini yapacağız inşallah bugün" diye konuştu.

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