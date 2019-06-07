Kadırga Yaylası’nda üstü açık camide namaz kılındı

Gümüşhane-Trabzon sınırında yer alan bin 800 rakımlı Kadırga Yaylası’ndaki 557 yıllık üstü açık çevresi 1,5 metrelik taş duvarla çevrili çift minareli camide, yüzyıllardır insanlar, açık havada çimenler üzerinde ibadet ediyor.

Yaz mevsiminin gelmesi ve yayla sezonun başlamasıyla Trabzon, Giresun ve Gümüşhane’den yaylaya göçen çok sayıda kişi, Kadırga Yaylası açık camisinde her hafta cuma günü bir araya gelerek namaz kılıyor.

ASIRLIK GELENEK

Bu yıl da bayram tatili nedeniyle camiye gelen ziyaretçiler, cuma namazını üstü açık camide kılarak, yüz yıllık geleneği sürdürdü.

DHA