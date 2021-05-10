Kendi kaderinin yöneticisi olmak üzere buradadır.

Healer’s Gold-Yakut

Bu hafta sırada KAD-Oğlak / GAD–Yengeç var…O zaman kısaca KAD VE GAD anlamlarına tekrar bir bakalım mı?

Ruhumuzun aslında derinliklerinde çok iyi bildiğimiz ama bize unutturulduğu için bu günkü bilinçle hatırlamaya çalıştığımız bu sorunun cevabı aslında doğum haritamızdaki Ay Düğümleri yerleşiminde gizlidir. Astrolojik olarak düğümler, uzun bir ipliğin parçası gibi kendi yaşamlarımızı anlamamıza yarayan büyük anahtarı temsil eder.

Kuzey Ay Düğümü, bilinmeyeni temsil eden karmik bir noktadır.

Kuzey Ay Düğümüne transitlerin herhangi bir etkisinde, hayatımızda yapmamız beklenen değişiklikler almamız gereken dersleri ve fırsatları kaçırmamamız için bilinçli olmamız gerektiğini gösterir; bunlar, gelişmemiz ve büyümeniz için gerekli değişimlerdir.

Güney Ay Düğümü, geçmişimizi temsil eder ve hayata geçirdiğimiz becerilerimizi, eğilimlerimizi, dayanıklılığımızı ve alışkanlıklarımızı da kapsamaktadır. İçgüdüsel ve otomatik olan davranışlarımızın türünü gösterir. Ayrıca bizim güvenlik alanımızı da temsil eder, fakat unutmayalım ki; o sığınakta fazla kalırsak tembelleşebilir ve gerileyebiliriz.

Güney Ay Düğümü, geçmişten getirdiğimiz ve en iyi yapmayı bildiğimiz enerjidir. Otomatik olarak olaylardaki davranış modelimizdir. Arkamızda kalan, bugüne dek kat ettiğimiz yoldur. Ruhumuzun bu hayatta ilerlemesi gereken yolu Kuzey Ay Düğümüyle, ruhumuzun geçmişten getirdikleri ise Güney Ay Düğümüyle bağdaştırılır.

Yapılması gereken Güney Ay Düğümünün temsil ettiği yeteneklerimizi ve dayanma gücümüzü kullanarak Kuzey Ay Düğümü yolunda ilerlemektir. Ruhumuzun en derinlerinde kayıtlı olan Yaşam amacımızın yolunda…

Kuzey Ay Düğümünüze hitap eden kristalleri ve taşları, kendi doğum anınızdaki Kuzey Düğümü bilgilerinizle kişisel ve ruhsal olarak büyümek için tatbik ederseniz, sizi oldukça destekleyecektir. Transitler ve ilerletmelerde açılara ve gezegenlere yönelik taşları da eklemeyi ihmal etmemelisiniz.

Güney Ay Düğümünüz ile ilgili kristaller ve taşlar da size daha önceki yaşam süreçlerinizde geliştirdiğiniz beceri ve yetenekleri bu yaşam dilimizde etkin bir şekilde kullanmanıza yardımcı olurlar.

Her zaman bahsettiğim gibi, taşlar size yardım etmek için burada yaşayan canlı varlıklardır. Bunlar, dünyanın tüm ruh çocuklarının gelişmesine yardım etmenin bir yolu olan çok güçlü araçlardır. Taşlar, dünya ananın bilgeliği ve sevgisidir, bu konularda sayısız güzel dönüşüm örnekleri mevcuttur. Cebinizde taşıdığınız bir kristali kullanmak onlarla çalışmanın harika bir yoludur ve ayrıca bunun için bir bileklik veya kolye takmanızı da tavsiye ederim, çünkü yaşam amacı çok önemlidir. Kolye, küpe veya bileklik olsun, taş sizi neden gerçekten burada olduğunuza bağlı tutmak için günlük bir enerjetik koruyucu ve hatırlatıcı haline gelebilir.

KAD–Oğlak / GAD–Yengeç

Yaşam Amacınız: Duygularından bağımsızlaşarak ve başkalarına bel bağlamadan, kendi kaderinin yöneticisi olmayı ve sorumluluğu üstlenmeyi öğrenmek üzere buradadır.

Hayat amacını tatbik ederken ihtiyaç duyduğu taşlar ve ya kristaller; Kristal Kuvars, Dumanlı Kuvars, Gökkuşağı Obsidyen, Akuamarin, Yakut, Kırmızı Turmalin, Rubelit, Healer’s Gold.

Duygusal ilişkilerde objektif olmayı başarmalı, bağımlılık yaratan ilişkilerden mümkün olduğunca uzak kalmalıdır. Bu konuda size Gökkuşağı Obsidyen yardımcı olabilir.

Duygusal patlamalardan uzak durarak soğukkanlı bir şekilde mantığının peşinden gitmelidir. Akuamarin taşı ile duygularının kurbanı olmaktan kurtulmak, onların sorumluluğunu üstlenmek ve kontrol etmek üzerine niyet ızgarası kurabilirsiniz.

Girişimlerinin tüm sorumluluğunu üstlenmeli ve risk almaya gönüllü olmalı, yönetimi üstlenmelisiniz. Bu durumları deneyimlerken sol elin parmaklarından birinde Yakut veya Kırmızı Turmalin taşlarında oluşan bir yüzük kullanabilirsiniz. Bu sayede kaderinin kontrolünü elinde hissedebilirsiniz.

Kendi güvenlik çemberinde kalmanın sizi geliştirmeyeceğini anlamalı, ait olamama korkusunu yenmeli, dış dünyaya açılmalısınız. Healer’s Gold taşı; kişileri korkulardan arındırır, utanç ve değersizlik, yetersizlik, hırs, fazla tutku, kıskançlık, haset, güvensizlik, atalet, geçmişe bağlı kalmak, yalnızlık, bir yere veya topluma ait olamama, depresiflik gibi durum ve duyguların dengelenmesi için gereken enerjiyi sağlar.

Healer’s Gold taşının takı olarak takılması veya bedene yakın tutulması huzurlu bir his, kendine güven, tolerans ve ruhsal denge kazandırır.

BIRAKILMASI GEREKENLER: Bağımlılıklar, kapris, geçmişi kullanmak, riskten kaçınmak, öz saygıdan yoksunluk.

GELIŞTIRILMESI GEREKENLER: Öz saygı, kendine odaklanmak, geçmişi bırakmak, sorumluluğu kabul etmek.