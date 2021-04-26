Kültür & Sanat Kadrosu belli olmaya başladı: Captain America 4 geliyor

Kadrosu belli olmaya başladı: Captain America 4 geliyor

Kültür & Sanat

Kadrosu belli olmaya başladı: Captain America 4 geliyor

Marvel, Captain America 4 (Kaptan Amerika) için çalışmalara başlandığını duyurdu. Filmin senaryosunu yazacak olan kişiler açıklandı.

26 Nisan 2021, Pazartesi 12:00 Son Güncelleme:
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Steve Rogers'ı canlandıran Chris Evans'ın Marvel Evreni'ne veda etmesi sonrası merakla beklenen Captain America 4 (Kaptan Amerika) filminden ilk ayrıntılar belli oldu. Anthony Mackie ve Sebastian Stan'in başrollerinde olduğu Falcon and the Winter Soldier dizisinin yaratıcıları filmde de etkisi sürdürecek. The Hollywood Reporter'ın haberine göre, Falcon and the Winter Soldier'ın yaratıcısı Marvel Studios için dördüncü Captain America filmini geliştiriyor.

NTV'de yer alan habere göre, Falcon and the Winter Soldier'ın dizi sorumlusu Malcolm Spellman, yazarı Dalan Musson'la birlikte Captain America 4'un senaryosunu yazacak.

YENİ BİR KAPTAN AMERİKA!

Senaryo detayları açıklanmasa da, Falcon and the Winter Soldier'ın finali, Anthony Mackie'nin canlandırdığı Sam Wilson'la yeni bir Kaptan Amerika'ya sahip.

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