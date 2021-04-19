KAD–Terazi / GAD–Koç

Eşitlik ve adalet duygusunu geliştirmeyi öğrenmek üzere buradadır.

Ruhumuzun aslında derinliklerinde çok iyi bildiğimiz ama bize unutturulduğu için bu günkü bilinçle hatırlamaya çalıştığımız bu sorunun cevabı aslında doğum haritamızdaki Ay Düğümleri yerleşiminde gizlidir. Astrolojik olarak düğümler, uzun bir ipliğin parçası gibi kendi yaşamlarımızı anlamamıza yarayan büyük anahtarı temsil eder.

Kuzey Ay Düğümü, bilinmeyeni temsil eden karmik bir noktadır.

Kuzey Ay Düğümüne transitlerin herhangi bir etkisinde, hayatımızda yapmamız beklenen değişiklikler almamız gereken dersleri ve fırsatları kaçırmamamız için bilinçli olmamız gerektiğini gösterir; bunlar, gelişmemiz ve büyümeniz için gerekli değişimlerdir.

Güney Ay Düğümü, geçmişimizi temsil eder ve hayata geçirdiğimiz becerilerimizi, eğilimlerimizi, dayanıklılığımızı ve alışkanlıklarımızı da kapsamaktadır. İçgüdüsel ve otomatik olan davranışlarımızın türünü gösterir. Ayrıca bizim güvenlik alanımızı da temsil eder, fakat unutmayalım ki; o sığınakta fazla kalırsak tembelleşebilir ve gerileyebiliriz.

Güney Ay Düğümü, geçmişten getirdiğimiz ve en iyi yapmayı bildiğimiz enerjidir. Otomatik olarak olaylardaki davranış modelimizdir. Arkamızda kalan, bugüne dek kat ettiğimiz yoldur. Ruhumuzun bu hayatta ilerlemesi gereken yolu Kuzey Ay Düğümüyle, ruhumuzun geçmişten getirdikleri ise Güney Ay Düğümü bağdaştırılır.

Yapılması gereken Güney Ay Düğümünün temsil ettiği yeteneklerimizi ve dayanma gücümüzü kullanarak Kuzey Ay Düğümü yolunda ilerlemektir. Ruhumuzun en derinlerinde kayıtlı olan yaşam amacımızın yolunda…

Kuzey Ay Düğümünüze hitap eden kristalleri ve taşları, kendi doğum anınızdaki Kuzey Düğümü bilgilerinizle kişisel ve ruhsal olarak büyümek için tatbik ederseniz, sizi oldukça destekleyecektir. Transitler ve ilerletmelerde açılara ve gezegenlere yönelik taşları da eklemeyi ihmal etmemelisiniz.

Güney Ay Düğümünüz ile ilgili kristaller ve taşlar da size daha önceki yaşam süreçlerinizde geliştirdiğiniz beceri ve yetenekleri bu yaşam dilimizde etkin bir şekilde kullanmanıza yardımcı olurlar.

Her zaman bahsettiğim gibi, taşlar size yardım etmek için burada yaşayan canlı varlıklardır. Bunlar, dünyanın tüm ruh çocuklarının gelişmesine yardım etmenin bir yolu olan çok güçlü araçlardır. Taşlar, dünya ananın bilgeliği ve sevgisidir, bu konularda sayısız güzel dönüşüm örnekleri mevcuttur. Cebinizde taşıdığınız bir kristali kullanmak onlarla çalışmanın harika bir yoludur ve ayrıca bunun için bir bileklik veya kolye takmanızı da tavsiye ederim, çünkü yaşam amacı çok önemlidir. Kolye, küpe veya bileklik olsun, taş sizi neden gerçekten burada olduğunuza bağlı tutmak için günlük bir enerjetik koruyucu ve hatırlatıcı haline gelebilir.

KAD–Terazi / GAD–Koç

Yaşam Amacınız: İşbirliği yapmayı ve paylaşmayı, diplomasi ve uzlaşma yaratmayı, huzuru ve dengeyi sağlamayı, eşitlik ve adalet duygusunu geliştirmeyi öğrenmek üzere buradadır.

Hayat amacını tatbik ederken ihtiyaç duyduğu taşlar ve ya kristaller; Hemimorfit, Karnelyan, Kyanit, Azürit, Mavi Dantel Akik, Pembe Kuvars, Pembe Turmalin, Kunzit, Selestit, Selenit, Siyah Turmalin, Dumanlı Kuvars

Empatik bir bakış açısı ile olaylara iki farklı tarafından da bakabilmek için Azürit, Kyanit taşlarından yardım alabilirsiniz. Karnelyan taşı ile insanları desteklemeyi, onlara cesaret kazandırarak aksiyona geçirmeyi daha kolay deneyimleyebilirsiniz.

Hemimorfit taşı egonun ilim ve irfanla aydınlatılmasına olanak sağlar. Bu enerjiyi kullanarak, egoizmden uzak kalabilir, tevazu içerisinde olabilir ve önceliği karşısındakine hiçbir karşılık beklemeden verebilirsiniz.

Mavi Dantel Akik taşının destekleyen titreşimleri ile savunmacı davranışlardan ve rekabeti başkalarıyla yaşamaktan kaçınmalı, barışçıl yollara yönelmeli, yalnızca kendisiyle rekabet etmenin onu geliştireceğini anlamalıdır. Aynı zamanda Howlite taşı da kişiliğinizi yatıştırır ve çevrenize barış getirir, başkalarıyla iş birliği içinde çalışmanıza yardımcı olur.

İlişkilerde bazen duygusuz ve dengesiz olabileceğiniz için Pembe kuvars veya Pembe turmalin taşları kalplerinizdeki olumlu duygularının, şefkat ve merhamet duygularının ortaya çıkmasına yardımcı oluverir.

Mavi Dantel Akik ve Gül Kuvars; duygusal enerjinin aceleci ve agresif değil, daha uzlaşmacı ve sakin bir şekilde ifade edilmesini destekler. Sevecen ve cömert bir ruh hali geliştirmek ve diğerlerinin ihtiyaçlarına yönelmek için size aksiyon kazandırır.

Ara ara geçirebileceğini agresyonlu dakikalar için, Dumanlı Kuvars, Siyah Turmalinin topraklayıcı özelliklerinde faydalanabilirsiniz.

BIRAKILMASI GEREKENLER: Sabırsızlık, acelecilik, agresif tavırlar, bencillik, dış görünüşe takılmak, öfke patlamaları.

GELIŞTIRILMESI GEREKENLER: Sabır göstermek, işbirliği yapmak, diplomasi, bencil olmamak, egoizmden uzak durmak