Kafa, kuyruk ve kılçığı olmayan balık üretmeyi hedefliyorlar

'The Salt'ın haberine göre hayvansal protein alternatiflerine odaklanan ve kar amacı gütmeyen Good Food Institute, konu hakkında yayınladığı araştırmasında tüm dünyada alternatif et üretmeye odaklanan yaklaşık iki düzine şirket olduğunu kaydetti.

Söz konusu firmaların çoğu laboratuvar ortamında kırmızı et ve tavuk eti yetiştirmeyi hedeflerken, altı firma laboratuvarda deniz ürünleri üretmeyi amaçlıyor. Bu altı firmanın üçü ise ABD'nin California eyaletinde faaliyet gösteriyor. California merkezli firmalardan BlueNalu özellikle çiftlikte yetiştirilmesi zor olan balıklardan biyopsi ile alınan hücre örneklerinin vitaminler, aminoasitler ve şeker içeren bir sıvı ile beslenerek çoğaltılabileceğini öngörüyor. Habere göre üretilecek balıkların kafa, kuyruk ve kılçığının olmaması öngörülüyor. Böylece hücreler normal balık kasları gibi büyüyecek ve arzu edildiğinde fileto şeklinde kesilip taze, dondurulmuş ya da paketli olarak satılabilecek.

California'da çalışmalarını yürüten diğer firmalardan Finless Foods laboratuvarda ton balığı üretmeyi denerken; Wild Type ise hücre bazlı somon balığı üretmeye çalışıyor.

BlueNalu şirketinin sahibi Lou Cooperhouse "Tüketiciler değişiyor. Artık sağlığa dikkat ediyorlar. Çevreye ve gezegenimize önem veriyorlar. Bu geçici bir moda ya da trend değil. Şu an gerçekleşiyor. Balıklardan aldığımız hücrelerle gerçek deniz ürünleri üreteceğiz" dedi.

Balıklardan hücreleri tek seferde alacaklarını, tekrar tekrar onları rahatsız etmeyeceklerini ve işlemden sonra onları yeniden doğal yaşam ortamlarına bırakacaklarını belirten Cooperhouse bu özellikleriyle vejeteryan ve veganların da tercihi olmayı hedeflediklerini belirtti. İç organlar, deri ve kemikler gibi unsurlar olmadan üretim yapacakları için bitki bazlı proteinleri tercih edenler için de bir alternatif olacaklarını anlatan Cooperhouse, ayrıca hücre bazlı balık üretiminin, denizden balık tutmanın getirdiği ağır metal ve mikro plastik kirlilik risklerini de ortadan kaldırdığını vurguladı.

Finless Foods'un internet sitesinde ise “Ürünlerimiz kıymetli okyanuslarımızda balıkçılık yapılmasına ya da balık üretim çiftlikleri kurulmasına ihtiyaç duymuyor. Ayrıca kirlilik riski de yok” ifadelerine yer verildi.

The Salt'a göre geleneksel deniz ürünleri sektörü, yasadışı ya da aşırı avlanma, okyanus sıcaklığının artmasına ya da denizlerin asitlenmesine yol açma ve çevre kirliliği oluşturma gibi eleştirilerle karşı karşıya. Good Food Institute ise Hücre Bazlı Deniz Ürünleri raporunda halen kullanılan balık tutma ve çiftlikte balık yetiştirme yöntemlerinin çevre üzerinde yarattığı baskıya dikkat çekti.

DHA



