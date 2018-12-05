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Kafalar Karışık filminin afişinde ustalara büyük ayıp

Atakan Özyurt, Fatih Yasin ve Bilal Hancı'nın başrollerinde yer aldıkları 'Kafalar Karışık' isimli filmin afişi eleştiri oklarının hedefi oldu

05 Aralık 2018, Çarşamba 15:09 Son Güncelleme:
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Kafalar Karışık filminin afişinde ustalara büyük ayıp

Çektikleri videolarla sosyal medyada fenomen olan Atakan Özyurt, Fatih Yasin ve Bilal Hancı'nın başrollerinde yer aldıkları 'Kafalar Karışık' isimli film 7 Aralık'ta vizyona girecek. Fakat film daha yayınlanmadan afişi nedeniyle eleştirilerin odağına oturdu.

Metin Akpınar, Cihan Ünal, Erkan Can, Güven Kıraç gibi isimlerin afişte çok gerilerde kalması eleştirilere neden oldu.

Kanal D'deki '2. sayfa' programına konuk olan filmin başrol oyuncuları, ustaların bu durumdan rahatsız olmadıklarını, filmde onlardan çok şey öğrendiklerini söyledi.

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