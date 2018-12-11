YouTube'da 4,5 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Kafalar ekibinin başrolünde yer aldığı 'Kafalar Karışık' filmi 3 günde 270 bin 621 kişi tarafından izlenerek hafta sonu rakamlarının zirvesine oturdu.

Sosyal medya fenomenleri Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin'in başrollerini paylaştığı 'Kafalar Karışık', Metin Akpınar, Erkan Can, Cihan Ünal, Perihan Savaş ve Erhan Yazıcıoğlu'nun da yer aldığı kadroya sahip. Filmin yönetmeni ise Yücel Yolcu.

ŞAMPİYON'U İLK ÜÇ GÜNDE 195 BİN KİŞİ İZLEDİ

Box Office Türkiye’nin verilerine göre, efsane yarış atı 'Bold Pilot' ile jokeyi Halis Karataş ve eşi Begüm Atman’ın hikayesinin anlatıldığı 'Bizim İçin Şampiyon' filmi ise, vizyona girdiği ilk üç günde 195 bin 542 kişi tarafından izlendi.

Filmin başrollerini Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan paylaşıyor.