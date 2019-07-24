Aydın’ın Köşk ilçesi Çarşı Mahallesi Taşköprü mevkisinde 21 Temmuz’da yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmiş, başının taşla ezildiği ve vücudunda bıçak yaraları bulunduğu tespit edilen cesedin üzerinden Muhammet Biçer’e ait kimlik çıkmıştı.

KOMŞUNUN DURUMU ŞÜPHELİ BULUNDU

Biçer’in komşularının ifadesine başvuran ekipler, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ve bir süredir bölgede görünmediği söylenen M.P’nin bu durumunu şüpheli bulmuştu. M.P’nin evinin çevresinde yapılan aramada, yaklaşık 400 metre uzaklıkta poşet içinde şüpheliye ait olduğu belirlenen kanlı bir giysi bulunmuştu.

M.P’nin gece saatlerinde Biçer ile evin yakınında karşılaştığı, 17 yerinden bıçakladıktan sonra yaklaşık 40 metre sürükleyerek dere kenarına götürdüğü ve burada başını taşla ezerek öldürdüğü iddia edilmişti. Katil zanlısı komşu, polis ekiplerince dün İzmir’de yakalanmıştı.

GÜRÜLTÜ YAPTIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ!

Şüphelinin, ifadesinde komşusu Muhammet Biçer’i (42) daha önce gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardığı, aralarında bundan dolayı bir tartışma yaşandığı ve Biçer’in gürültü yapmaya devam etmesi üzerine öldürdüğünü öne sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



