Kafasını demir korkuluklara sıkıştıran çocuk kurtarıldı

Siteler Mahallesi 20127 Sokak içerisinde bulunan binanın 3.katındaki balkona oyun oynayan 5 yaşındaki Muhammed Sadi Ergül, kafasını balkonun demir korkulukları arasına sıkıştırdı.

İTFAİYEYE HABER VERDİLER

Durumu fark eden ailesi çocuklarını demir korkuluklardan kurtarmak istese de çabaları boşa çıkınca durum itfaiye ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri demir ayırtma cihazı ile demir korkulukları bir birinden ayırarak çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.

Demir korkuluklardan kurtulan Muhammed Sadi Ergül, çıktığı babasının kucağından korkudan dolayı uzun bir süre inmedi.

Küçük çocuğun ailesi Adıyaman Belediyesi itfaiye ekiplerine yardımlarından dolayı teşekkür etti.

İHA