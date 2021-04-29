Türkiye Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen hemşire hayatını kaybetti

Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen hemşire hayatını kaybetti

Türkiye

Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen hemşire hayatını kaybetti

Konya'da maç izlemek ve nargile içmek için kısıtlama saatinde kafe giden hemşire Tevfik Sevi, polisin baskını sonrası kaçmaya çalıştı. Kaçmaya çalışırken içinde yaklaşık 1 metre su bulunan foseptiğe düşen Sevi hayatını kaybetti.

29 Nisan 2021, Perşembe 12:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, gece yarısı sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nalçacı Caddesi'nde meydana geldi. Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salgın tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kafenin açık olduğu ve içeride nargile içildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, kafeye baskın yaptı. Bu sırada içeride bulunan erkek hemşire Tevfik Sevi, polisin geldiğini görünce kaçmak için iş yerinin zemin katındaki bölüme indi. Sevi, burada içinde yaklaşık 1 metre su bulunan foseptiğe düştü.

Polis, kafede karşılaştığı 4 kişiye 'sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafeyi ihlal' suçlarından idari para cezası uyguladı. Polis işlem yaptıktan sonra iş yerinden ayrılmak üzereyken kafe çalışanlardan birisi, zemin kattaki foseptikte bir kişinin olduğunu söyledi. Bunun üzerine itfaiyeye haber verildi. Gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Tevfik Sevi’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde görev yapan 2 çocuk babası Tevfik Sevi'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

DAHA ÖNCE DE MÜHÜRLENMİŞ

Bu arada, polisin, CİMER'e gelen ihbar üzerine 20 Nisan’da aynı kafeye baskın yaptığı, nargile içip, okey oynadığı tespit edilen 10 kişi hakkında 'sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kurulanını ihlal' suçlarından 63 bin lira para cezası uyguladığı ortaya çıktı. İş yeri sorumluları hakkında da nargile tüketildiğiyle ilgili tutanak hazırlanıp, iş yerinin mühürlendiği belirtildi.

DHA

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Kapanmaya hazır mıyız?
Şirin Sever
Hakan Çelik
Pandemi bu yıl sona erebilir mi?
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Virüsten beter
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
‘Birlik beraberlik gerek’ derken…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Biden’ın tercihi ve bundan sonrası
Murat Çelik
Banu Şen
9 bin 400 yıldır tarımın kalbi bu topraklarda atıyor
Banu Şen
Erkut Can
Kadın üzerine deyişler
Erkut Can
Murat Gülderen
Liderler CEP'i nasıl kullanır?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Uğur Şahin'den çocukların koronavirüs aşısıyla ilgili son dakika açıklaması! BioNTech duyurdu