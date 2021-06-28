Kafe, restoran ve lokantalarda uygulanan saat kısıtlaması hem ziyaretçileri hem de işletme sahiplerini olumsuz şekilde etkilemişti. Her iki tarafında heyecanla beklediği 1 Temmuz genelgesi yayımlandı. Peki, Kafe, restoran ve lokantalar hafta içi ve hafta sonu kaça kadar açık? Kafe, restoran ve lokantalar hafta sonu açık mı? İşte genelgede belirtilen ayrıntılar…

KAFE, RESTORAN VE LOKANTALAR HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU KAÇA KADAR AÇIK?

Yeme içme mekanlarının ilk sıralarında bulunan ve her gün yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği kafe restoran ve lokantalar için beklenen haber geldi. Haziran ayı kademeli normalleşme sürecinde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu gün ve saatlerde kafe, restoran ve lokantalar da belirlenen saatlerde ziyaretçi kabul edebiliyordu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelde sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırıldığı 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kafe restoran ve lokantalar, ruhsatlarında belirtilen faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecekler.

Bununla birlikte, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen masa ya da sandalyeler arasındaki mesafe kurallarına uyulması koşuluyla 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren yeme-içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar da kaldırıldı.

KAFE, RESTORAN VE LOKANTALAR HAFTA SONU AÇIK MI?

1 Temmuz Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte, kafe, restoran ve lokantalar da hafta sonu açık olacak.