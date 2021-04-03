Kafe ve restoran çalışanına 1.500 lira destek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından koronavirüs ek tedbirleri kapsamında kafe ve lokanta çalışanlarına 1.500 lira destek verileceğini açıklamıştı. Bu desteği de içeren AK Parti’nin 18 maddelik torba kanun teklifi Meclis’e sunuldu. Teklife göre, yiyecek-içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde, mart ayı itibarıyla ücretsiz izne ayrılan çalışanlara, nisan ve mayısta aylık 1.500 lira ödenecek. Ayrıca bu iş kolunda halen nakdi ücret desteği alan kişiler için de günlük destek tutarı 50 liraya (aylık 1.500 lira) çıkarılacak.

1.341 LİRA PRİM YARDIMI

Yiyecek ve içecek sektörlerinde faaliyet gösteren, Mart 2021 itibarıyla iş akdi bulunan personel için mart ve nisan aylarında prime esas kazanç üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissesi primlerinin tamamı, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ödenecek tüm primlerden mahsup edilecek. Işverene, iki ay süreyle işçi başına aylık 1.341 TL prim desteği sağlanacak.

KURUMLAR VERGİSİ...

Kanun teklifi ile halen yüzde 20 olan Kurumlar Vergisi’nin, 2021 yılı için yüzde 25’e çıkarılması, 2022 yılında ise yüzde 23’e çekilmesi öngörülüyor.

ÇİFTÇİYE YAPILANDIRMA

Yine çiftçilerin, Tarım Kredi Kooperatifleri’ne olan ve 31 Aralık 2020 itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılan tarımsal kredi borçlarına yeniden yapılandırma imkanı getirilecek. Yapılandırmaya esas tutarın bir defada ödenmesi halinde borcun tamamı, taksitlendirilmesi halinde ise peşinata tekabül eden yüzde 30’u ekim ayı sonuna kadar ödenecek. Kalan tutar ise 2022 Ekim ayından başlamak üzere her yıl aynı ayda üç eşit taksitte ödenecek.

GERİYE DÖNÜK TEŞVİKLER...

Prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay ve dönemler için geriye dönük, prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılamayacak. Yararlanılmış olan prim teşvikleri, destek ve indirimler başka prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemeyecek.

İŞ GÖREMEZLİK HALİ

Teklifle hastalık ve analık sigortasından ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 ayın dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapılması da öngörülüyor. Son bir yıl içinde 180 günden az primi bulunanlara verilecek rapor parası ise 2021 yılı için aylık 4.770 TL’yi aşamayacak.

ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN PARALAR

Zamanaşımı sebebiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen, mevduat, katılım fonu ve alacakların, sahipleri tarafından başvurulması halinde iadesini öngören bir düzenleme yapılıyor. Sermaye Piyasası Kanunu’nda değişiklik yapılarak, 10 yıldır hareket bulunmayan yatırım hesaplarının, SPK bünyesindeki Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne aktarılması da öngörülüyor.