Koronavirüsün Türkiye’deki bir yıllık seyrinin ele alınacağı toplantıda, en kritik başlık, Erdoğan’ın “Mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri bizleri karar almada zorluyor. Bütün şartları zorlayacağız, mümkün olduğu kadarıyla aldığımız kararın arkasında durmaya çalışacağız” sözleriyle gündeme gelen kısıtlamalar olacak.

Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

Kabine toplantısında “şimdilik” yeniden kapanmaya dönük bir karar çıkmayacağı belirtilirken, alınan tedbirlere rağmen vaka ve ölüm sayılarında öngörülemez artış olması durumunda kısıtlamaların bir sonraki toplantıda yeniden ele alınabileceği belirtiliyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, en son tedbirin kapanma olması gerektiği görüşünde:

“Tedbirli süreç devam ediyor. Kontrollü normalleşme sürecini iyi götürüyoruz. Esnaf da vatandaş da bilinçlendi. Gerekli uyarıları yapıyoruz. Esnafımız çok duyarlı, tedbirlere uyuyoruz. Esnafımız ‘Bir daha kapanırsak perişan oluruz’ diyor.”

KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT

Sağlık Bakanlığı, dün 13 Mart koronavirüs verilerini paylaştı.

Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 150 bin 98 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 82 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1350 olurken, 15 bin 287 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 685 bin 560'a yükseldi. (Erdinç Çelikkan-Hürriyet)

VAKA SAYILARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mart'ta yapılan Bakanlar Kurulu (Kabine) toplantısının ardından düşük ve orta riskli illerde hafta sonu kısıtlamasının tamamen kaldırıldığını açıklarken riskli ve çok yüksek riskli illerde ise cumartesi günleri yasağın kaldırıldığını, pazar günü ise devam edeceğini açıklamıştı. 2 haftalık seyrin ardından vaka sayılarına göre yeniden haritada şehirlerin renklerinin de değişebileceği belirtiliyor

RİSKLİ İLLER 4 GRUBA AYRILDI

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman.

PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YENİDEN BAŞLASIN ÖNERİSİ

Tedbirler alındı ancak vaka sayısı artıyor. Sağlık Bakanlığı bilim kurulunun son toplantısında da artan vaka sayısını masaya yatırdı. Edinilen bilgiye göre tüm illerdeki vaka artışının önüne geçebilmek için tedbirler artırılmalı. Bu kapsamda bilim kuruluna haritada mavi olan iller dışında tüm illerde cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı yeniden başlatılması gerektiği önerisi iletildi.

Mevcut şartlarda kırmızı olan illerde cumartesi ve pazar sokak kısıtlaması zaten devam ediyor. Turuncu renkli illerde sadece pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sarı ile mavi kentlerde ise cumartesi ve pazar sokak kısıtlaması uygulanmıyor.

Ancak tüm illerdeki vaka artışının ardından öneri mavi iller dışındakilerin hepsinde sokağa çıkma kısıtlamasının hafta sonu devam etmesi. Bilim kurulunun kırmızı iller için de önemli önerileri var. Bunların başında da bu illerden çıkışın yasaklanması var. Verilere göre bu illerde vaka artışı yaşanmadı ancak başka illere geçiş nedeniyle sorun yaşandığı tespit edildi.

KAFE VE RESTORANLAR KAPATILACAK MI?

Bu kapsamda da kırmızı illerden başka illere seyahate geçiş kısıtlamasının getirilmesi önerildi. Kurul kafe ve restoranların açılmasını da değerlendirdi. Denetimlerin artırılması gerektiği vurgulandı. Özellikle kapalı alanların kontrolsüz olduğuna dikkat çekildi. Kurul toplu taşımada yaşanan sorunları da iletti. Ulaşım yoğun olan yerler olarak vurgulandı. Bilim kurulu mutasyon virüsün ev içi bulaşı artırdığı tespitine de toplantıda yer verdi. Özellikle mutasyonlu virüslerde ev içi bulaşın 2 kat arttığı belirtildi. Bilim kurulunun tüm önerileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yarın kabine toplantısında aktarılacak. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni tedbirlerle ilgili açıklama yapması bekleniyor.



