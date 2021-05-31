Son dakika... Restoran ve kafeler 1 Haziran itibarıyla açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek kademeli normalleşme kararlarını açıkladı. Buna göre kafe ve restoranlar 1 Haziran itibarıyla yeniden açılıyor.

KAFE VE RESTORANLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ...

Restoran ve kafeler hafta içi sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında hizmet verecek. Gece 24.00'a kadar da paket servis faaliyetlerine devam edecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar günleri ise sadece paket servisle hizmet verecek.

KAHVEHANE VE ÇAY BAHÇELERİ...

Kahvehane, kafe, çay bahçesi, lunapark gibi işletlemelrr, sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında pazar günü hariç çalışabilecektir.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Hafta içi ve hafta sonu kısıtlama saatleri de değişti. Daha önce kısıtlama başlangıç saati akşam 21.00'deydi. Alınan son kararla birlikte akşam sokağa çıkma kısıtlaması 22.00'de başlayacak ve sabah 05.00'e kadar devam edecek. Hafta sonu ise cumartesi günü de sokağa çıkmak serbest olacak, kısıtlama 22.00'de başlayacak ve pazar günü kısıtlama olacak şekilde yasak pazartesi sabah 05.00 itibarıyla sona erecek.



