Kafein ergenlikte beyni olumsuz etkiliyor

İsviçre’deki Zürih Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nden Reto Huber ve ekibinin yaptığı araştırma, kafein verilen ergenlik dönemindeki farelerin beyninin olgunlaşma sürecinin yavaşladığını gösterdi.

30 günlük farelere, insanlarda günde 3-4 fincan kahveye eşit kafein veren bilim adamları hayvanların derin uykusunun azaldığını ve beyin gelişiminin engellendiğini belirtti.

Bilim adamı, ergenlikte beynin olgunlaşmaya başlamasıyla bağlantıların büyük kısmının kaybedildiğini ve bunun derin uykuda meydana geldiğinin sanıldığını belirterek asıl önemli olan bağlantıların uzadığını, diğerlerinin azaldığını, söz konusu durumun ağın daha etkin, beynin ise daha güçlü olmasını sağladığını vurguladı.

Araştırmada, beynin yavaş olgunlaşmasının davranışsal sonuçlarının olduğu da belirlendi. Normalde yaş ilerledikçe daha meraklı hale gelen farelerin, kafein verildiğinde "utangaç ve ihtiyatlı" hale geldiği belirtildi.

AA