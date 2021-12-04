Türkiye Kafkas Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak

Kafkas Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Kafkas Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü 10 öğretim alacağını duyurdu.

04 Aralık 2021, Cumartesi 17:12 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz öğretim üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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